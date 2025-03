Lapresse.it - 8 marzo, in migliaia in piazza a Roma per “parità, sicurezza e pace”

di persone sono scese inoggi a, in occasione della festa delle donne, per chiedere. A guidare il corteo partito daVittorio Emanuele direzione Circo Massimo, l’organizzazione “Non una di meno”. Sulla proposta del governo di rendere il femminicidio reato autonomo punito con l’ergastolo, Francesca, un’attivista, commenta: “Non ci piace perché si interviene sulla parte finale del processo. Come al solito la destra conosce solo la soluzione delle manette e della galera ma se non si interviene all’apice del fenomeno con interventi culturali nelle scuole, nei dibattiti pubblici non si risolve nulla. La premier – prosegue – è una donna sicuramente ma è altrettanto evidente che non riesce a riconoscere alcune cose come ad esempio il fatto che si fa chiamare al maschile”.