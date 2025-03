Lettera43.it - 8 marzo, il messaggio di Meloni: «Le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata»

Proprio come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgiain occasione dell’8ha affermato che «lenonpiùtra». La parità, ha scritto la presidente del Consiglio sui social, significa infatti «assicurare a tutte lele condizioni per realizzarsi pienamente, senza sacrificare né il lavoro né lafamiliare».Definendo le«coraggiose, instancabili, determinate» nonché «cuore pulsante della nostra società»,ha poi messo in risalto l’operato del suo governo: «L’occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i 10 milioni dilavoratrici. Un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito».Articolo completo: 8, ildi: «Lenonpiùtra» dal blog Lettera43