8 Marzo Iachetta Azzurro Donna | Sicurezza priorità per le donne   Progetto Illumina anche nel Sannio

Tempo di lettura: 2 minuti “Laè unaper le, ed è per questo cheBenevento sostiene il, promosso dalla nostra segretaria nazionale Catia Polidori. Rendere più vivibili e sicuri gli spazi urbani significa restituire libertà di movimento e partecipazione alla vita sociale, soprattutto nelle ore serali”, dichiara Anna, coordinatrice provinciale diBenevento. “Lanceremo presto questa iniziativanel, sottoponendo una mozione ai Comuni per mappare e individuare le aree urbane più critiche in collaborazione con le forze dell’ordine, le associazioni locali e la cittadinanza, con l’obiettivo di pianificare interventi mirati. L’zione pubblica è un elemento chiave per laurbana: più luce significa maggiore visibilità, minor rischio di atti criminosi e una migliore vivibilità degli spazi pubblici.