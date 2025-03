Ilfattoquotidiano.it - 8 marzo, femministe in corteo a Roma: “Per fermare la violenza contro le donne chiediamo educazione affettiva a scuola e parità sul lavoro”

Il centro disi è tinto di fucsia al passaggio delorganizzato da Non Una di Meno, il movimento transfemminista italiano nato nel 2016, in occasione dell’8. Molti i cori e i cartelli presenti tra i manifestanti che hanno aperto ilcon uno striscione con scritto “Lotto, boicotto e sciopero.”Tra le attiviste in piazza non potevano mancare i commenti al Ddl Femminicidi, approvato in Consiglio dei Ministri nella giornata del 7, che rende reato specifico il femminicidio, punito con il massimo della pena: l’ergastolo. “Non ci crediamo a queste favole – dice Maria di Non Una di Meno– non è l’ergastolo che puòlale.” “sesso-nelle scuole”, le fa eco Benedetta, attivista di NUDM. “L’ergastolo non lo vogliamo per niente e per nessuno – aggiunge Sonia – quello chee un cambiamento culturale profondo.