Lapresse.it - 8 marzo, dall’Europa all’Africa: donne in piazza contro discriminazione e violenza

Sono tantissime lescese inin Europa, in Africa e in altre parti del mondo per celebrare, oggi 8, la Giornata internazionale della donna e per protestare, disuguaglianze edi genere. In molti Paesi europei, lehanno protestato anche per un migliore accesso all’assistenza sanitaria specifica per genere, parità di retribuzione e altre questioni in cui non ricevono lo stesso trattamento degli uomini.Da Atene a Madrid, da Parigi a Monaco: le piazze femministeIn Polonia, alcune attiviste hanno aperto un centro di fronte al palazzo del Parlamento a Varsavia dove lepossono accedere alla pillola del giorno dopo. Aprire il centro nella Giornata internazionale della donna di fronte al Parlamento è stata una sfida simbolica alle autorità e alle leggi sull’aborto in Polonia, tra le più restrittive d’Europa.