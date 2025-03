Ilfattoquotidiano.it - 8 marzo, corteo femminista a Milano: “Lotta anche contro la guerra, non possiamo definirci libere mentre le sorelle muoiono sotto le bombe”

“Latransè unalaperché nonle nostrele”. È questo uno degli appelli lanciato daltransdiorganizzato da Non una di Meno. Migliaia di persone hanno marciato per le vie della città. Un“laglobale dalla Palestina, al Congo fino al Rojava”. Conflitti globali che per le attiviste si traducono a livello locale nell’istituzione di zone rosse che colpiscono soprattutto i migranti. “Una mossa securitaria – per le attiviste – che viene fatta in nome della difesa delle donne, ma noi siamo in grado di difenderci da sole”.Sull’introduzione del reato di femminicidio le attiviste sono scettiche: “Non è facendo pene esemplari che nessun uomo violento ha mai deciso di smettere di picchiare la moglie – spiegano – Per cui il problema è investire sulla prevenzione.