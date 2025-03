Agi.it - 8 marzo, corteo a Roma. Flash mob, slogan e (poche) mimose

AGI - Torna ail tradizionale appuntamento dell'8con ilorganizzato dall'associazione transfemminista 'Non una di Meno' in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne. A piazza Vittorio, all'Esquilino si sono radunate in centinaia per ilpartito in direzione del Circo Massimo, per una manifestazione con arrivo previsto intorno alle 14 a piazzale Ugo La Malfa. Si parte con unmob con quattro attiviste legate alla cancellata nei giardini di Piazza Vittorio, col volto coperto e con delle scritte sul petto (contro la violenza e lo sfruttamento delle donne) che si dimenano sotto un cartello con la scritta "Cosa fai?". Lesulla piazza erano per lo più quelle del fioraio:infatti le ragazze che hanno portato quello che viene considerato un simbolo di oppressione dal movimento transfemminista che organizza la manifestazione.