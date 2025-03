8 marzo, cortei e presidi in 60 città

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.09 Sciopero,in 60, organizzati dal movimento Non una di meno per oggi 8. "Lotto,boicotto, sciopero" è lo slogan scelto,ricordando che diversi sindacati hanno proclamato una protesta per l'intera giornata. Uno sciopero che mette al centro il lavoro povero,spesso sommerso,di cura,il welfare, i ruoli imposti dal genere. Ma è anche contro il governo,l'economia di guerra che sottrae risorse alla spesa sociale.da Roma a Milano, da Genova a Bologna, da Perugia a Palermo, da Cagliari a Reggio Calabria.