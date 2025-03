Lopinionista.it - 8 Marzo, Conte: “Serve parità vera, lotta nei fatti e non solo parole”

Il leader del M5S, GiuseppeROMA – “unasul lavoro. Sottopagate, sfruttate, disoccupate o inattive perché scoraggiate. Mettiamo un punto alla disoccupazione di genere, ripartendo dalla dignità.unacontro la violenza di genere che non sia. Andiamo oltre, combattiamola con i, a partire dal sostenere l’autonomia finanziaria delle donne che denunciano”. Lo dichiara il presidente M5s Giuseppe, in occasione della giornata internazionale delle donne.“introdurre – prosegue– l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. Educare al rispetto, all’affettività, allaè uno degli strumenti migliori per far fronte alla violenza, al bullismo e al sessismo. Concretizziamo un cambiamento culturale senza pregiudizi, stereotipi, retaggi e discriminazioni.