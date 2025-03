Lanazione.it - 8 marzo, alla Galleria dell’Accademia ingresso gratis a tutte le donne

Firenze, 82025 - Ladi Firenze celebra, come ogni anno, la Giornata internazionale della donna con un’apertura gratuita riservata ale. La Giornata internazionale dei diritti dellesi celebra in Italia a partire dall’81922 e nasce per rivendicare la centralità delle conquiste femminili in ambito sociale, politico, economico e culturale e stimolare una riflessione sui diritti e sulla parità di genere. La cultura ha sempre avuto un ruolo di primo piano nella strada verso l’empowerment femminile, in quanto portavoce di istanze spesso trascurate nonché luogo di dialogo e confronto su temi di cruciale importanza, quali i diritti delle. E oggi le cittadine fiorentine e le visitatrici di tutto il mondo avranno un’occasione imperdibile per visitare gratuitamente ladi Firenze e scoprire le vicende biografiche e la maestosità delle figure femminili vissute tra il Duecento all’Ottocento.