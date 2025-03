Unlimitednews.it - 8 Marzo, al Policlinico di Palermo uno spazio di riflessione e cultura

(ITALPRESS) – La celebrazione lasciaallacoinvolgendo una serie di attori del mondo universitario, a livello sia studentesco che dirigenziale, e istituzionale. In occasione della Giornata internazionale della donna arriva aldi“Le donne raccontano”, un appuntamento che partendo da esperienze personali rende omaggio al lavoro delle figure femminili in ambito sanitario ele.L’evento si inserisce nel novero di iniziative che vedono una fiorente attività del capoluogo siciliano e delle sue istituzioni in occasione della Giornata della donna, attraverso una serie di spunti disull’evoluzione del ruolo femminile.Maria Grazia Furnari, direttrice generale del, sottolinea: “Abbiamo voluto dedicare questa giornata alle donne dando un taglio un pò originale.