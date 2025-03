8 marzo a Roma | musei statali gratuiti per le donne

Leggi su Funweek.it

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 82025, tutte lepotranno accedere gratuitamente ai, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della culturadi. Un'opportunità unica per celebrare questa giornata speciale immergendosi nella storia e nell'arte della Città Eterna.Iniziative speciali neidiNumerose iniziative sono state organizzate neidiper sensibilizzare e riflettere sull'importanza culturale della Giornata. L'elenco completo degli appuntamenti è in costante aggiornamento sul sito www.cultura.gov.it.Ecco alcune delle iniziative gratuite previste:Galleria Spada: "Le artiste e le immagini femminili della Galleria Spada"Vittoriano e Palazzo Venezia – Museo centrale del Risorgimento di: "del Risorgimento: storie di coraggio per la Giornata internazionale della donna – Le mille storie del VIVE"Museo Hendrik Christian Andersen: "Femminilità.