Lapresse.it - 8 marzo 2025, Mattarella: “Violenza contro donne piaga vergognosa e inaccettabile”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Presidente della Repubblica, Sergioha dichiarato che “particolare attenzione va ancora risposta nel fronteggiare la– dellale”. Per il Capo dello Stato “ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento, sono un’aggressione all’intera società. Occorre continuare con l’opera di repressione e di prevenzione. Ma, contemporaneamente, bisogna proseguire con un’azione educativa, a partire dalle generazioni più giovani, che promuova una cultura di effettiva parità sradicando stereotipi, pregiudizi e abitudini consolidate. C’è bisogno, in questa grande battaglia di civiltà, del contributo di tutti,e uomini, che devono trasmettere – in tutti i contesti – una cultura del rispetto e lo sdegno e la riprovazione per parole e azioni discriminatorie e violente“.