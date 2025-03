Danielebartocciblog.it - 8 marzo 2025: Festa della Donna e Celebrazione del Talento femminile

Leggi su Danielebartocciblog.it

Oggi è sabato 8) e allora. Auguri a tutte le donne! La forza e il coraggio delle donne hanno fatto la storia nella storia! E’ giusto celebrare, oggi più che mai, il! E’ d’obbligo celebrare la “Giornata internazionale“. Si tratta, a detta di tanti, anche di un’occasione per per riflettere a 360 gradi sul percorso ancora da percorrere per arrivare a un’effettiva parità di genere. Intanto oggi, sabato 8, in occasioneGiornata Internazionale, il Museo del Saxofono (Fiumicino) apre le sue porte (gratis) a tutto il popolo al. Un’iniziativa a nostro avviso meritevole di particolare attenzione e interesse. In programma un’intera giornata interamente dedicata alla scoperta delnel pianetamusica.