4 modelli iconici per altrettante idee outfit da sperimentare adesso

Il freddo si fa ancora sentire prepotentemente ma è altrettanto forte la voglia di cominciare a proiettare il proprio guardaroba verso la nuova stagione. Come farlo senza perire nell’impresa? Conviene puntare sulle giacche di pelle primavera 2025. Questi capi di outerwear in pelle, infatti, sono perfetti per affrontare la mezza stagione iniziando a mettere da parte piumini e cappotti ma continuando a proteggersi dal freddo. Magari giocando anche con stratificazioni creative.Ma quando si parla di giacche di pelle si apre un mondo vastissimo, perché ne esistono davvero infinite variante. Noi abbiamo scelto 4proponendoli insieme admolto meno banali del solito accostamento con un paio di jeans e degli stivaletti.