13 milioni di minori che vivono in povertà la faccia nascosta di un’Italia fragile

It.insideover.com - 1,3 milioni di minori che vivono in povertà, la faccia nascosta di un’Italia fragile

Leggi su It.insideover.com

Quasi 1,3di minorenni, in Italia,in condizione di. Un dato allarmante che mostra l’urgenza, per il sistema-Paese, di non dimenticarsi delle periferie, fisiche e sociali, dell’Italia, di ricucire una questione di tutela contro i rischi della fragilità economica e umana. Quanto si riscontra dal Rapporto sullain Italia della Caritas, che mostra come i dati del 2024 fotografano uno scenario allarmante: il 13,8% dei minorenni, nel Paese, vive a rischioed esclusione sociale, e questo fattore può e deve entrare all’interno della considerazione dei decisori e delle politiche pubbliche.Troppo spesso la questione giovanile, oggigiorno, viene letta dalla politica e dai media esclusivamente sulla scia della problematica della criminalità o della questione securitaria.