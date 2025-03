Metropolitanmagazine.it - 12 feriti in una sparatoria in un bar di Toronto, in Canada

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Almeno 12 persone sono rimaste ferite in unain un bar di, in, ha dichiarato la polizia venerdì sera, citando un sospetto in fuga. Tutti isono state portati in ospedale. Quattro hanno riportato ferite non mortali, sullo stato di salute delle altre c’è ancora riserbo. La polizia non ha fornito nessun altro indizio per spiegare i motivi della, avvenuta nella zona est di, la più grande città del.La polizia diha affermato che il sospettato “indossava un passamontagna nero”, è stato visto “fuggire a bordo di macchina argentata” ed è ancora ricercato. Laè avvenuta in un pub a Scarborough, un quartiere di.“Sono profondamente turbata dalle notizie di unain un pub di Scarborough. Ho parlato con (il capo della polizia diMyron, ndr) Demkiw e mi ha assicurato che sono state impiegate tutte le risorse necessarie.