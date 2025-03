Ilrestodelcarlino.it - Zuccali candidata al ruolo di coordinatrice

Continua il rinnovo delle cariche istituzionali sul territorio per Fratelli d’Italia, che sono stati avviati nel trenta comuni del territorio provinciale. Domani alle 10 presso l’hotel Best Western di Cesena, si terrà infatti il congresso cittadino che avrà lo scopo di rinnovare i riferimenti di Fratelli d’Italia per il circolo del comune romagnolo: il nuovo coordinatore e il nuovo direttivo. "A conferire ulteriore importanza all’evento : mette in luce Fratelli d’Italia di Cesena - sarà la presenza dell’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fdi-EcR), del deputato e presidente provinciale Fdi Alice Buonguerrieri e del consigliere regionale Fdi Luca Pestelli". Al congresso, in cui verranno affrontate anche le problematiche salienti del dibattito politico locale, interverranno i consiglieri comunali di Cesena Andrea Imperato, Enrico Castagnoli e Nicholas Pellegrini, unitamente ai rappresentanti delle associazioni di categoria invitati al congresso, a Marco Casali, capogruppo dei consiglieri Fratelli d’Italia a Cesena e Gigliola, consigliere comunale Fratelli d’Italia a Cesena ealla carica didel circolo Fratelli d’Italia di Cesena.