Liberoquotidiano.it - Zelensky è parte in causa dei negoziati: perché si ostina ad andare ai vertici Ue?

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è un dilemma strategico che ormai coinvolge la persona stessa di Volodymyr, di cui è rimasto vittima lui per primo nel famigerato incontro alla Casa Bianca. Vittima lo è dall'inizio peraltro, il presidente dell'Ucraina, una nazione libera violentata nella sua sovranità: un orrore per qualunque liberal -conservatore compos sui. È il motivo per cui da queste parti non ha mai attecchito certa retorica indulgente con l'invasore di scuola Kgb, per capirci. Riaffermato l'ovvio, resta il dilemma, figlio del cambio di paradigma imposto da Donald Trump. Il quale a sua volta è fondato nella realtà: Putin ha fallito nel suo tentativo di fagocitare Kiev con una guerra-lampo, ma il conflitto si è tramutato in una logorante guerra di trincea metro per metro, villaggio per villaggio. In questo quadro novecentesco, la Russia ha nettamente più uomini e più mezzi da scaraventare nel tritacarne.