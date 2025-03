Ilrestodelcarlino.it - Young Campus alla Biblioteca Malatestiana

Un futuro da costruire, opportunità da cogliere, connessioni da creare. Lotorna a Cesena il 21 marzo 2025, trasformando ancora una volta lain un laboratorio di idee, ispirazioni e incontri strategici per i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni. Dopo i successi delle ultime edizioni, ilsi conferma un punto di riferimento per chi vuole tracciare il proprio percorso tra formazione, lavoro e innovazione, contando ad oggi oltre 3.000 iscrittipropria rete, di cui 2.000 panel. Qui si incontrano talenti, aziende e professionisti pronti a condividere strumenti concreti per affrontare un mondo in continua trasformazione. L’edizione 2025 metterà al centro il tema del benessere e del futuro, esplorando come mantenere l’equilibrio tra vita privata, lavoro e tecnologia nell’era dell’Intelligenza Artificiale.