Yellowjackets la spiegazione della linea temporale | quanto tempo passa nella serie tv?

Leggi su Cinefilos.it

, latv?La cronologia delleè molto vaga, rendendo difficile per gli spettatori capire dale ragazze sono disperse, ma alcuni indizi durante lo show forniscono qualche informazione in più.segue la squadra di calcio di una scuola superiore che lotta per sopravvivere dopo che il loro aereo diretto alle nazionali si è schiantatonatura canadese. Lo show, che alterna le ragazze da adolescenti nel 1996 nel bosco a donne adulte ai giorni nostri, rivela che lesono rimaste bloccate per 19 mesi. Tuttavia, finora è stata mostrata solo una parte di quel periodo, lasciando il pubblico con domande senza risposta.Descritta come una versione più cupa e tutta al femminile de Il signore delle mosche, la scena di apertura dimostra le ragazze che alla fine ricorrono al cannibalismo, che dà i suoi frutti quando ladiraggiunge la seconda stagione e Jackie e Javi vengono mangiate.