Xbox Series X|S potrebbero avere un "ultimo sussulto" con GTA 6, ma dipende da PlayStation, per un analista

XS potrebbe godere di ungrazie all’arrivo di GTA 6. Difatti secondo un’analisi di MIDiA Research, il lancio dell’attesissimo titolo di Rockstar Games rappresenta un’occasione irripetibile per Microsoft di aumentare le vendite della sua console, in particolare della più economicaS. Tuttavia, il successo di questa strategiafortemente da un fattore chiave: il controllo del marketing, che con ogni probabilità verrà assicurato da.Negli ultimi anni, Microsoft ha progressivamente spostato il focus dida un semplice brand hardware a una piattaforma di servizi, come dimostrano le acquisizioni e la crescente importanza del PC gaming e del cloud. Questo ha portato a un calo delle vendite delle consolerispetto alla concorrenza, con5 che ha registrato numeri record nel 2024, mentreha subito un calo del 29% nelle vendite.