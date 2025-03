Gamerbrain.net - Xbox Alpha Update: Il nuovo aggiornamento Resetta le Console

Leggi su Gamerbrain.net

Negli ultimi giorni, diversi utenti del programmaInsider, in particolare quelli nei canaliSkip-Ahead, hanno segnalato un grave inconveniente dopo l’installazione di un. Alcunesi sonote automaticamente alle impostazioni di fabbrica, portando alla perdita di dati, configurazioni personalizzate e contenuti scaricati.Qual è la causa del problema?Il bug riguarda esclusivamente i partecipanti al programmaInsider che ricevono aggiornamenti sperimentali prima del rilascio ufficiale. Questo sistema consente a Microsoft di testare le nuove funzionalità e individuare eventuali problemi prima di renderle disponibili a tutti gli utenti. Tuttavia, questa volta l’errore ha avuto conseguenze inaspettate.Secondo le segnalazioni, una volta completato l’, lasi riavvia in modalità di prima installazione, come se fosse stata appena acquistata.