Anteprima24.it - WWF Caserta nelle scuole per trattare il tema “La plastica, un fallimento di successo”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa: undi, questo è stato iltrattato dai volontari del WWFcon tutte le 8 classi 1 media dell’IC Bosco di Marcianise – DS Prof. Angela Cuccaro . Durante gli incontri interattivi durati circa un’ora, è stata raccontata la storia delle materie plastiche e le loro caratteristiche, come per esempio la loro virtuale indistruttibilità che le rende di grande versatilità ma anche estremamente pericolose per l’ambiente e per la salute umana. Una quota elevata di plastiche viene dispersa in mare e, ridotta a frammenti microscopici, entra facilmente nella catena alimentare e si ritrova nei nostri piatti in quantità pari a circa 5 gr a settimana assunti con i cibi e con l’acqua. Dalla fossa della Marianne alle grandi cime alpine laè sempre presente.