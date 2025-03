Zonawrestling.net - WWE: Tensioni tra Jade Cargill e Shayna Baszler?

Leggi su Zonawrestling.net

Il ritorno dia Elimination Chamber ha riaperto una delle storyline più confuse degli ultimi tempi in WWE, e finalmente a SmackDown di questa sera ci aspettiamo delle risposte sul suo attacco a Naomi, che sembra essere quindi la colpevole dell’agguato subito daa fine 2024. Ma se l’agguato di Naomi era parte di una storyline, sembra che in quel periodo si sia rischiato davvero uno scontro nel backstage.nello spogliatoio femminile?Secondo quanto riportato dalla newsletter del Wrestling Observer, infatti,avrebbe avuto un confronto molto acceso conqualche mese fa, verosimilmente la scorsa estate quandoe Bianca erano invischiate in una faida cone Zoey Stark. Secondo le informazioni raccolte da Dave Meltzer, e confermate a lui da una dozzina di fonti,avrebbe dato fastidio a una parte dello spogliatoio femminile di RAW per atteggiamenti dentro e fuori dal ring el’avrebbe presa a muso duro, cercando lo scontro finché non è intervenuto il management a separarle.