Zonawrestling.net - WWE: Malakai Black vicino al ritorno in WWE, destinazione SmackDown o Raw?

Leggi su Zonawrestling.net

Le speculazioni suldiin WWE si stanno intensificando e ora si parla del suo possibile approdo diretto a. Secondo PWNexus, fonti interne alla WWE credono che, precedentemente noto come Aleister, sia destinato al brand blu:“Come riportato inizialmente dal WON, posso anche dire che abbiamo sentito da persone all’interno della WWE che si aspettano cheapproderà aal suo” afferma il rapporto. Tuttavia, nulla è ancora confermato: “Non ho ancora un’indicazione chiara se ciò avverrà prima o dopo WrestleMania, né se il contratto sia già stato firmato ufficialmente” aggiunge il report.torna in WWE:?Anche se ha senso chevenga assegnato a, soprattutto perché sua moglie, Zelina Vega, è già parte del brand, in genere la maggior parte delle assegnazioni ai roster non viene definita fino alla finalizzazione del contratto.