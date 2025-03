Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens vs Sami Zayn di Elimination Chamber ottiene le 5 stelle da Dave Meltzer

La notte canadese diha regalato momenti storici e memorabili, su tutti il turn di John Cena ai danni di Cody Rhodes.Ma parlando puramente di wrestling lottato, il match migliore della card secondoè stato l’Unsanctioned Match tra.Tutti i votiIl noto giornalista gli ha assegnato il punteggio “massimo” di 5. Ecco anche gli altri voti ai match dell’evento apparsi sul Wrestling Observer Newsletter:Bianca Belair vs Liv Morgan vs Alexa Bliss vs Bayley vs Roxanne Perez vs Naomi: Women’smatch – ****1/2Tiffany Stratton & Trish Stratus vs Nia Jax & Candice LeRae – **3/4vsunsanctioned match – *****John Cena vs CM Punk vs Seth Rollins vs Damian Priest vs Logan Paul vs Drew McIntyre: Men’smatch – ****3/4La WWE e i 5 stars match Persi tratta del loro secondo 5 stars match; il primo fu il loro match di coppia contro gli Usos nel main event di WrestleMania 39 night 1 valido per gli Undisputed Tag Team Championships.