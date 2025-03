Zonawrestling.net - WWE: Hall of Fame 2025, Lex Luger finalmente tra gli immortali del wrestling

Leggi su Zonawrestling.net

Lex, leggendario wrestler degli anni ’90, è stato ufficialmente annunciato come membro della classedella WWEof. La notizia è stata rivelata da Cody Rhodes, che ha sorpresodurante una visita presso il centro di riabilitazione di Diamond Dallas Page.BREAKING: @GenuineLexwill be inducted into the #WWEHOF Class of, as revealed by @CodyRhodes ahead of #WWEChamber! pic.twitter.com/kfqPuCOzqR— WWE (@WWE) March 7,, noto come “The Total Package”, ha avuto una carriera stellare sia in WWE che in WCW. In WWE, è stato co-vincitore della Royal Rumble nel 1994 e ha partecipato a eventi principali come SummerSlam 1993 e WrestleMania 10. In WCW, ha conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi per due volte e il titolo degli Stati Uniti per cinque volte.