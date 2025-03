Oasport.it - WTA Indian Wells 2025, buona la prima per Bronzetti. Kessler sfiderà Sabalenka, avanti Bencic e Kenin

Prosegue il WTA 1000 dicon i match di primo turno quasi del tutto completati. Buon esordio per Lucia, che fa suo un match reso ancora più complicato dal vento contro l’ucraina Anhelina Kalinina. L’azzurra si è imposta in due set per 6-4 7-5 e adesso affronterà la polacca Magdalena Frech, testa di serie numero 30.Uno spicchio di tabellone che interessa anche la numero uno del mondo, Aryna, che ha conosciuto il nome dell’avversaria al secondo turno. Non sarà un match semplice per la bielorussa, che se la dovrà vedere con l’americana McCartney, fresca finalista del torneo di Austin, che ha spazzato via la russa Anna Blinkova per 6-1 6-2 in appena un’ora di gioco.Sarà la giapponese Moyuka Uchijima ad affrontare Coco Gauff, numero tre del seeding, al secondo turno.