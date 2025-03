Amica.it - “Womeness”: per l’8 marzo un doc sulla rivoluzione pacifista di cinque donne

(askanews) –grandidi oggi, simboli di lotte, conquiste e cambiamento sociale per tutti. Per la Giornata internazionale della donna arriva Womeness, documentario scritto e diretto da Yvonne Sciò (prodotto da Magic Moments Films e Luce Cinecittà), in onda su Sky Arte l’8(alle 21.15), in streaming su NOW e disponibile anche on demand, presentato in un evento all’Ara Pacis a Roma.Lenel documentario di Yvonne SciòDalla scrittrice Dacia Maraini a Emma Bonino, da Sussan Deyhim, compositrice e cantante iraniana in esilio, a Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare potere e immaginario maschilista, fino alla giapponese Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice, moglie del pittore Balthus.Ognuna, con il suo stile e la sua forza, ha affermato la propria identità nel mondo, con una lotta rivoluzionaria e pacifica.