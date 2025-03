Sololaroma.it - Wolverhampton-Everton, il pronostico: pari e patta, tentiamo il risultato esatto?

Leggi su Sololaroma.it

Cominciano a delinearsi gerarchie e distacchi in Premier League, con la 28ª giornata che può dare nuove indicazioni in tal senso. Nottingham Forest-City e United-Arsenal sono i due match di giornata, ma nei bassi fondi della classifica occhio ad un interessante, in programma sabato 8 marzo alle 21:00 al Molineux Stadium. Due squadre appaiate in classifica, rispettivamente agli ultimi due posti disponibili per il mantenimento della categoria, ma con umore e serenità diversi.Decisamente complicata l’attuale stagione degli Wolves, dopo anni tranquilli passati tra centro classifica e salvezza senza patemi. Lunghi periodi di carenza di risultati ed un 17° posto che fa preoccupare, anche se i 5 punti di vantaggio su Ipswich Town e Leicester permettono di avere un margine di manovra sulla retrocessione.