WhatsApp nel mirino del Fisco: come le chat diventano prove legali

Negli ultimi anni, la tecnologia ha trasformato profondamente il modo in cui viviamo e interagiamo, ma ha anche aperto nuove prospettive per le autorità fiscali. Recentemente, la Corte di Cassazione italiana ha emesso una sentenza che segna un importante punto di svolta nell'utilizzo delle comunicazioni digitali nei processi tributari. Da ora in poi, ledie le foto condivise tramite questa piattaforma possono diventare strumenti cruciali nelle mani del. La sentenza della Corte di Cassazione La sentenza in questione, numero 1254 del 2025, stabilisce che i messaggi scambiati supossono essere utilizzatidurante le indagini fiscali. Questa decisione rappresenta un passo significativo nell'ambito degli accertamenti tributari, dove la digitalizzazione sta assumendo un ruolo sempre più centrale.