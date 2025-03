Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 8 e domenica 9 Marzo

Leggi su Funweek.it

Neldella Festa della donna sono tanti gli appuntamenti da nonche terranno compagnia ai cittadini quasi per tutto il mese di. La Capitale è pronta ad accogliere tanti turisti per un fine settimana all’insegna del divertimento e relax., cosa fare nelIn occasione dell’8, l’entrata ai musei statali è gratuita per tutte le donne. Tante le iniziative organizzate nei musei statali diper sensibilizzare e riflettere sull’importanza culturale della Giornata. L’elenco completo degli appuntamenti è in costante aggiornamento sul sito www.cultura.gov.it.Gli appassionati di moto, invece, potranno partecipare a Motodays a Fiera dicon un evento di tre giorni. Dal 7 al 92025, avrà luogo la tredicesima edizione della manifestazione, evento di riferimento per il mondo delle due ruote.