Ilfattoquotidiano.it - We Are the World, un inno globale alla solidarietà invecchiato male

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

We Are the, il singolo che sarebbe diventato undi speranza e, fu pubblicato il 7 marzo 1985. Oltre 5000 stazioni radio trasmisero il brano contemporaneamente e le prime 800 mila copie andarono subito esaurite.Scritto da Michael Jackson e Lionel Richie, il brano riunì alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale in una gigantesca campagna di raccolta fondi per aiutare a contrastare la crisi umanitaria che affliggeva l’Etiopia e altre parti del continente africano. È importante comprendere il contesto storico e culturale in cui nacque l’iniziativa. Nei primi anni 80, la situazione in alcune regioni africane, particolarmente in Etiopia e Sudan, era catastrofica. Dsua uscita, We Are theha superato i 20 milioni di copie ed ha raccolto qualcosa come 225 milioni di dollari, al cambio odierno, destinati a cause umanitarie.