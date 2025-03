Metropolitanmagazine.it - “We are the world”: la super hit solidale compie 40 anni

We Are The: il brano scritto da Lionel Ritchie e Michael Jackson e che ha riunito le star della musica oltreoceano veniva pubblicato il 7 marzo del 1985.Pochi mesi prima, Do They Know It’s Christmas, scritto da Bob Geldof e Midge Ure arrivato nell’AirPlay radiofonico nel Natale 1984, aveva raggiunto la vetta delle classifiche in diversi paesi. Colpito dalla carestia che aveva attraversato l’Africa, il cantautore aveva firmato a quattro mani con Midge Ure lahit e per l’incisione aveva radunato Sting, Simon Le Bon, gli U2, Phil Collins, Boy George, Tony Hadley e George Michael tra i tanti. Il brano ottenne un grande successo raccogliendo diversi milioni di sterline. Sull’iniziativa benefica lanciata da Geldof arrivava la risposta oltreoceano volta alla raccolta fondi per l’Etiopia : deus ex machina del progetto USA For Africa sono stati Michael Jackson e Lionel Ritchie insieme a Quincy Jones che aveva risposto alla chiamata di Harry Bellafonte.