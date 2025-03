Liberoquotidiano.it - Wanna Marchi e il "figlio segreto": cosa fa Maurizio Nobile a Milano, ciò che pochissimi sapevano

Gestisce una raffinata galleria di arte a, il primogenito di. L'uomo, 64 anni, non ha nulla a che vedere con le indagini che negli ultimi giorni hanno coinvolto sua sorella Stefania e il socio Davide Lacerenza per un presunto giro di prostituzione e droga nel locale La Gintoneria. La galleria porta il suo nome, "Fine Art", ha sede nello storico palazzo Bagatti Valsecchi, edificio noto per lo stile neorinascimentale, ed è specializzata in ritratti del Cinquecento e Seicento. Contattato da Michele Masneri del Foglio, ha detto: "Guardi, la mia figura non fa notizia, e non voglio assolutamente mischiare il mio lavoro che tanto amo con altre vicende che non mi riguardano". Era in partenza a per la European Fine Art Fair, o Tefaf, la Art Basel dell'arte antica che come ogni anno si svolge a Maastricht in Olanda.