Walter Veltroni alla ChorusLife Arena con "Le emozioni che abbiamo vissuto"

Bergamo. Venerdì 21 marzo alle 21, a Bergamo, andrà in scena “Leche– Gli anni sessanta. Quando tutto sembrava possibile”, di e con; scene Angelo Lodi; pianoforte Gabriele Rossi.è uno dei protagonisti della recente storia politica e della cultura italiana che, con questo progetto, ha deciso di mettersi in gioco personalmente restituendo – come dice lui stesso – ciò che la vita gli ha donato, salendo sul palco per raccontarsi e raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso.Nelle intenzioni questo sarà un ambizioso percorso di vasto respiro che abbraccerà un lungo arco temporale: dagli anni Sessanta, fino agli anni Duemila, dSeicento alle Torri gemelle, un viaggio emozionale e di coscienza condotto decennio per decennio, mettendo al centro il fattore umano e personale come chiave di lettura dei fatti storici.