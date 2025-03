Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, si rivede Monaldi: "Pesaro, un piacere tornare"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica serasi ripresenterà al palas dopo cinque anni: che effetto fa? "Mi farà un immenso. Ero molto più giovane, un giocatore forse anche diverso rispetto a oggi". Infatti a Rieti si è riscoperto realizzatore con la mano buona, cosa che nellanon era: cos’è cambiato? "Fa parte dell’evoluzione di un giocatore. Oltre che in A2, come avrete visto, agli italiani vengono date molte più responsabilità e richieste più cose. In quellac’era gente che aveva punti nelle mani, io ero un play puro, con grande attenzione alla parte difensiva". Vedendo Udine in pole per salire in A, ha qualche rimpianto nell’averla lasciata? "No, la scelta che ho fatto quest’estate aveva più motivazioni:a giocare nella mia regione dopo tanti anni e quindi vicino a casa, un progetto molto interessante da parte di Rieti e la stima reciproca fra me e coach Alessandro Rossi con il quale ho vinto il campionato a Scafati.