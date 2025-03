Lanazione.it - Voragine di via Matteucci. Odissea per le ambulanze: "Chiederemo più controlli sulle corsie preferenziali"

di Gabriele MasieroPISA"La situazione di viarappresenta un problema serio anche per i mezzi di soccorso e ora più che mai il nostro appello va agli automobilisti a tenere comportamenti responsabili per assicurare spostamenti sicuri e i più rapidi possibile anche in un momento di disagio come questo". Sandra Capuzzi, commissaria straordinaria della Misericordia pisana, parla dei disagi che sono costrette a vivere anche lee, più in generale, i mezzi delle associazioni del soccorso dopo l’apertura dellaa Cisanello che vedrà via, una delle strade maggiormente trafficate della città, interessata dal cantiere per almeno un mese. "al più presto alle forze dell’ordine - aggiunge Capuzzi - di intensificare iper garantire la transitabilità delle, dove spesso i nostri mezzi vengono rallentati dalla presenza di veicoli in sosta selvaggia".