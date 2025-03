Oasport.it - Volley, è tempo di playoff in Superlega! Subito Perugia e Trento in campo

Un sabato con le prime due della regular season ine una domenica all’insegna di equilibrio ed incertezza: questo in sintesi il programma del primo week-end deiscudetto dicon la gara1 dei quarti di finale che si giocano con la formula delle tre gare su cinque.Si parte sabato alle 16.00 concontro Modena. Ormai una classica delconraneo che vede di fronte la seconda e la settima forza del campionato, che però nella regular season sono state divise da 28 punti e dunque sulla carta non ci dovrebbe essere partita. I precedenti, del resto, parlano abbastanza chiaro: tre partite e tre successi perche, oltre al doppio 3-0 in campionato, ha vinto 3-0 anche il quarto di finale di Coppa Italia e dunque parte con i favori del pronostico. Gli umbri dovranno fare a meno di Russo, sostituito dal polacco Usowicz, mentre Giuliani potrà contare sulla squadra al gran completo.