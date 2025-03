Ilfattoquotidiano.it - “Volete sapere perché Kanye West ‘veste’ così Bianca Censori? Ci sono passata anch’io e la ragione è che vuole far desiderare sua moglie agli altri uomini”: parla la ex del rapper Amber Rose

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per chiarezza. Miaè la persona più cercata sul pianeta. Abbiamo battuto i Grammy”: queste le parole di, oggi Ye, dopo essere apparso accanto apraticamente nuda durante la nota cerimonia di consegna dei premi musicali. In molti sichiesti se la scelta di apparire quasi sempre senza veli sia della donna e ora are è, la ex fidanzata del, durante un’ospitata al podcast Club Shay Shay di Shannon Sharpe. “è sicuramente colui che la veste in quel modo. Ha fatto la stessa cosa con me e con Kim (Kardashian, ndr).che glidesiderino la sua donna. È questo che lo eccita, gli piace. Gli piace che glisbavino dietro alla sua donna. È ciò che lo attrae”, le parole della modella 41enne riportate dal Daily Mail.