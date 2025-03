Voglio dirlo a tutti voi Paolo Ciavarro torna a Forum dopo la morte di Eleonora Giorgi

Leggi su Caffeinamagazine.it

aver salutato per l’ultima volta sua madreha fatto il suo ritorno anella puntata andata in onda venerdì 7 marzo su Canale 5. Ad accoglierlo, con calore e affetto, è stata la conduttrice Barbara Palombelli, che ha voluto rendere omaggio all’attrice scomparsa e sottolineare il valore del legame trae i suoi figli.Non appenaha varcato la soglia dello studio, la Palombelli lo ha stretto in un abbraccio sentito, ricordando lacome un esempio per. Il giovane conduttore, con grande compostezza, ha ringraziato calorosamente il pubblico e tutte le persone che hanno rivolto un pensiero alla madre nei giorni difficili della sua malattia ela sua scomparsa.Leggi anche:, le rivelazioni dell’ex compagno Andrea De Carlo a Storie italiane“La vita ricomincia anche per Paolino, per me è Paolino.