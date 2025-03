Amica.it - Voglia di un bel film al cinema? Ecco trama e recensioni di "Mickey 17" con Robert Pattinson, "L'orto americano" di Pupi Avanti e "Noi e loro"

Leggi su Amica.it

17 di Bong Joon-ho (Oscar per Parasite) racconta un futuro prossimo cupo e inquietante con echi di presente (l’arroganza del potere, le pulsioni belligeranti.). Con un bravoclonato in molteplici altri “” (ildel titolo).Avati torna alle atmosfere più inquietanti del suo, L’è per noi ilitaliano da vedere sul grande schermo in un magnifico bianco e nero.Infine, è in sala anche Noi edelle sorelle Delphine e Muriel Coulin, ovvero il dramma con cui Vincent Lindon è stato premiato alla Mostra di Venezia.Buone visioni! #CosaVedereNelWeekend #SoloAl#SoloInSalanel molteplice ruolo diBarnes e dei suoi cloni nel fantascientifico “17” di Bong Joon-ho (foto Warner Bros.