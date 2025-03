Ilrestodelcarlino.it - Vittoria show e grande festa per la Nazionale

ITALIA 11 MALTA 1 ITALIA: Dalcin, Molaro, Italo Rosseti, Venancio, Donin, Musumeci, Merlim, De Oliveira, Motta, Saponara, Podda, Isgrò, Schiochet. All. Samperi. MALTA: Mifsud, Ciancio, Sammut G., Borg L., Zammit, Maikinho, Gatt, Telisi, Cope, Schembri, Sammut C., Stayanov, Mangion, Adami. All. Dobre. Arbitri: Wolf, Stauber e Subashi Reti: Motta, 3 De Oliveira, 2 Molaro, 2 Venancio, Merlim, Donin, autorete Maikinho e Zammit (M).doveva essere,(larga) è stata. L’Italia travolge Malta al PalaFanticini per la gioia dei mille spettatori presenti (sold out), e resta in vetta insieme alla Bielorussia al girone delle qualificazioni europee. Risultto mai in discussione e. Che sia calcio o futsal, non cambia l’affetto per l’azzurro. Il primo momento che anima il Palahockey è quello dell’inno: tutti in piedi per rispetto di quello maltese, poi mano al cuore a cantare a squarciagola quello di Mameli.