Vis in missione a Carpi Obiettivo vittoria Stellone | Siamo stufi di subire torti arbitrali

C’era un discorso rimasto in sospeso. Cessato il silenzio stampa, Robertocondensa due conferenze stampa in una. Prima parte dedicata ai fatti scabrosi di Vis-Entella. "Meglio non aver parlato a caldo – premette – avremmo rischiato parole compromettenti. Ora però lo dico:di". E giù l’elenco. Da quelli contro la capolista: i rigori negati, le ammonizioni sbilanciate, l’espulsione di Neri inventata, il rigore generoso agli ospiti. A tutti i casi precedenti: Ternana, Arezzo, Ascoli, Pianese, Sestri e via andare. Lista lunga, per una squadra che – sottolinea il mister – è la terza per falli commessi ("perché giochiamo aggressivi"), ma prima per falli subiti. E prima per contrasti e duelli vinti". Il che stona con le 91 ammonizioni ricevute, altro primato del girone: "Oltre 20 in più delle nostre concorrenti, mi sembra troppo".