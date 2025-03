Sport.quotidiano.net - Virtus, arriva l’esame contro il passato . Il tributo di Banchi: "Una delle sfide più dure"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Rinfrancata dalla vittoria con Milano e dal recupero anche di Polonara, lasi appresta a tornare in campo questo pomeriggio sul Bosforo per affrontare l’Efes Istanbul. I bianconeri si ritroveranno di fronte il loro recentissimo, visto che a guidare i turchi c’è Lucache per un anno e poco più, fino ai primi di dicembre, è stato proprio sulla panchinaV Nere. Confronto amarcord per il tecnico toscano e per Marco Belinelli e compagni che non hanno più ambizioni di classifica, ma dovranno e vorranno onorare nel migliore dei modi possibili una competizione come l’Eurolega. La permanenza bianconera si gioca sui tavoli della burocrazia, ma la si gioca anche sul modo con cui i bianconeri onoreranno le 7che mancano a conclusione della competizione. Non al meglio e con l’idea di dare spazio a chi finora è stato meno impiegato, anche per preservare energie in vista della sfida con Trento che vale il primato in classifica, laproverà a tenere testa a un avversaria che invece è in piena lotta per un posto nei playoff-playin di Eurolega.