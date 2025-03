Agrigentonotizie.it - Villa del Sole, dal Pnrr 600mila euro per piantare alberi e costruire una pista da skate

Leggi su Agrigentonotizie.it

Mentre continuano i lavori di costruzione dell'asilo che tante polemiche ha suscitato, sulladel"piove" circa mezzo milione didi nuovi finanziamenti.Le somme, provenienti dal, serviranno non per intervenire sulla struttura educativa, ma per lavori riguardanti l'area.