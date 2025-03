Sport.quotidiano.net - Viktoria Plzen-Lazio 1-2: follia biancoceleste, Isaksen la vince con la squadra in nove

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pilsen 6 maggio 2025 - Per lala trasferta contro ilè stata semplicemente una notte di ordinaria. Avanti con la rete di Romagnoli, la partita sembrava in discesa, poi il pareggio di Durosinmi e le due espulsioni di Rovella e Gigot sembravano preludere a un finale di gara difficilissimo. Tanta sofferenza, ma alla fine il guizzonte lo hanno ancora i ragazzi di Baroni:all'ultimo secondo firma l'1-2 e regala ai capitolini una rete di margine in attesa del ritorno allo stadio Olimpico. Primo tempo Koubek non sorprende nelle sue scelte, dentro la miglior versione possibile di questo. Tra i pali c'è Jedlicka, difeso dalla linea a tre composta da Dweh, Markovic e Jemelka. In mediana Cerv e Kalvach avranno principalmente compiti di interdizione davanti alla difesa, con Memic e Cadu sulle fasce.