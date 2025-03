Ilrestodelcarlino.it - Vigor tra salvezza e il camp del Milan

C’è tanto fermento in casa, non solo per ilionato. La società è molto attiva in varie e preziose iniziative che hanno animato la stagione e continueranno a farlo anche nel corso della prossima estate. La prima di queste è sicuramente ilAcademy Juniorche si svolgerà al "Bianchelli" dal 29 giugno al 4 luglio. All’evento collaborerà anche laSenigallia al fianco del Comune di Senigallia che ha patrocinato l’iniziativa. Sarà un’ottima occasione per approfondire le metodologie di lavoro di tecnici di alto livello ed ascoltare i consigli deiioni del passato della storia rossonera. "Siamo molto felici di prendere parte a questa iniziativa – dice il direttore operativo dellaChristian Romagnoli -. Il nostro Ceo Robert Lewis ha già avuto modo di lavorare a New York con il, negli ultimi mesi abbiamo finalizzato la possibilità di proporre uncosì importante anche a Senigallia anche perchè laha un florido settore giovanile.