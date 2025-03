Anteprima24.it - Videosorveglianza in dirittura d’arrivo, Mastella: “Controlli fissi al Corso Garibaldi e all’Arco Traiano”

Tempo di lettura: 3 minutiSiamo ormai inper il sistema dinel centro storico cittadino. Il potenziamento del servizio dovrebbe concludersi a fine mese e quindi potrà partire il nuovo.Un convegno su questo specifico argomento, svoltosi a Palazzo Paolo V per approfondire la tematica e le misure connesse al controllo del territorio attraverso le telecamere, ha chiarito alcuni dubbi tra i presenti, dubbi alimentati dal fatto che già in passato erano state date assicurazioni sulla efficienza del sistema che però in tempi molto recenti è stato ulteriormente potenziato. La Polizia Municipale e gli esperti nel settore hanno oggi fornito chiarimenti sul fatto che entro aprile dovrebbero essere almeno un centinaio gli impianti utilizzabili che, dunque, potranno fornire quell’apporto di documentazione video mancata molte volte in passato.